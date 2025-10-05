Hallan Muerta a Joceline Tapia, Desapareció Tras Ir por su Hijo de Tres Años a la Escuela

El viernes 3 de octubre, Joceline Dianneth salió como cualquier otro día. Iba a recoger a su pequeño hijo de tres años al Centro de Atención al Niño Autista (CANAM). No llegó a casa. Horas después, su camioneta fue encontrada afuera del plantel. El niño estaba solo adentro.

Al día siguiente, el cuerpo de Joceline apareció flotando en el canal Tulichek, al sur de Mexicali. Estaba maniatada, con huellas de violencia y la boca cubierta con cinta adhesiva. Tenía apenas 29 años.

Joceline no fue una víctima silenciosa. Su familia lo dejó claro en un mensaje que ahora recorre las redes: “Alzaste la voz y fingieron no escucharte".

Porque Joceline denunció. Acudió a la Fiscalía Estatal cuando su expareja —el mismo que hoy está detenido como presunto responsable— la agredía. Pidió ayuda. Quiso vivir tranquila. Pero nadie le dio seguimiento, nadie le brindó protección.

La protección que no llegó

Sus familiares describen cómo ella logró salir de una relación violenta, cómo intentó reconstruir su vida, cómo luchaba cada día como madre joven, trabajadora, como mujer.

Y sin embargo, la misma violencia que denunció la alcanzó. No por falta de valentía, sino por un sistema que no escuchó. Por una institución que, una vez más, llegó tarde.

“Hace tres días festejaste tus 29 años”, escribió su familia, “y ayer alguien decidió apagar la luz de tus ojos… pero tu nombre se escuchará fuerte, porque este no puede ser un caso más”.

Ahora, la comunidad exige respuestas. No basta con detener al agresor. Colectivos y ciudadanos piden que se investigue a fondo la negligencia institucional.

