Hallan Muerto a Hijo del Periodista Asunción 'Chon' Nogueda, Director del Diario de Zihuatanejo

La Fiscalía de Guerrero confirmó que fue hallado muerto Edwin Uziel Nogueda Jaramillo, hijo del periodista Asunción 'Chon' Nogueda, director del Diario de Zihuatanejo.

Previamente se dio a conocer que restos humanos habían sido localizados camino a Las Salinas, pero horas más tarde se informó que se trataba del hijo de Asunción 'Chon' Nogueda.

Así fue buscado Edwin Uziel Nogueda Jaramillo

Horas antes, la Fiscalía de Guerrero activó una ficha de búsqueda para localizar a Edwin Uziel Nogueda Jaramillo, de 40 años de edad, reportado como desaparecido en ese municipio de la Costa Grande.

La desaparición del hijo de Asunción “Chon” Nogueda generó preocupación y solidaridad entre integrantes del gremio periodístico y la ciudadanía de la región.

La ficha de búsqueda de Edwin Uziel mencionaba que medía aproximadamente 1.75 metros de estatura, tez morena clara, ojos negros medianos y cabello negro, corto y lacio.

Las autoridades estatales solicitaron el apoyo de la población para aportar cualquier información que contribuya a su localización, a través del número 800 832 7692 o mediante los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Con información de N+

HVI

