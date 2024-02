Luego de 38 años de militancia, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Héctor Astudillo aseguró que ya no se siente del PRI porque se ha convertido en un grupo sectario.

Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate y mucho menos reflexión. Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas y me avergüenzo, me avergüenzo, de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona, No aceptó un PRI en Guerrero dividido y despreciado por las anteriores razones, hoy tomo la decisión de separarme del PRI.