Abuelito Muere Aplastado por un Elevador en Popular Restaurante

Un abuelito murió este viernes 7 de junio de 2024, después de ser aplastado por un elevador en el restaurante La Cochera El Fresno, ubicado en el bulevar Independencia en la ciudad de Torreón, en Coahuila.

Según las primeras versiones de los hechos, el hombre, que iba acompañado de su esposa, tuvo un accidente al ingresar al elevador ubicado en la Plaza Real de Torreón. Después de esto se reportó el incidente y llegaron ambulancias y otros servicios de emergencia.

Su esposa fue rescatada del elevador y resultó con algunos golpes que no ponen en riesgo su vida. No obstante, el señor ya no contaba con signos vitales cuando fue rescatado.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizan los peritajes correspondientes para verificar las condiciones en las que se encontraba el elevador y deslindar responsabilidades por el lamentable accidente.

El cuerpo del hombre de la tercera edad será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le hará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa de muerte.

Con información de N+

HAVJ