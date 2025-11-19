Hombre Quema Vivo a Hombre Durante Pleito en Concierto de 'Los Cadetes de Linares' en Chiapas

Un sujeto quemó vivo a un hombre durante un concierto de ‘Los Cadetes de Linares’ en Tuzantán, Chiapas; esto ocurrió. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la Feria Tuzantán 2025, cuando se llevaba a cabo el espectáculo musical. Los testigos indicaron que la agresión comenzó por una discusión.

Luego de intercambiar algunas palabras, el detenido identificado como Mauricio “N”, roció con gasolina y luego le prendió fuego a Abner “N”. A través de redes sociales circula un video en el que se observa cuando las personas que se encuentran alrededor, tratan de ayudar a la víctima.

El hombre envuelto en llamas se tira al piso con la intención de apagar el fuego que se extendió por todo su cuerpo. Asimismo, se puede ver cuando otras personas llaman a los servicios de emergencia para brindarle los primeros auxilios.

¿Qué pasó con el sujeto que quemó vivo a un hombre en concierto en Tuzantán, Chiapas?

Luego de que la persona afectada fue atendida, se determinó su traslado urgente a un hospital, debido a la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía General de Chiapas, informó que Abner “N” resultó con quemaduras de segundo grado.

Por esta razón, se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Derivado de las tareas de investigación, lograron dar con el paradero de Mauricio “N”, presunto responsable de quemar vivo a un hombre durante un concierto en Tuzantán, Chiapas.

Fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional y enfrentará a la justicia; podría alcanzar la penalidad de hasta 42 años de prisión

Hasta el momento reportes indican que gracias al apoyo que recibió Abner por parte de Protección Civil, se encuentra estable y fuera de peligro. Aún se desconocen las causas exactas por las que inició el conflicto que derivó en la agresión con fuego.

