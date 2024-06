Homosexuales Indígenas Wixárika Luchan por Superar la Discriminación y Rechazo

Mientras que el próximo fin de semana, miles de personas participarán en la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, otros integrantes de la comunidad de la diversidad sexual enfrentan rechazo y discriminación.

Video: Comunidad de la Diversidad Indígena Viven la Doble Discriminación

Lisandro González, indígena wixárika, de 28 años, es originario de Guadalupe Ocotán, una comunidad en la sierra nayarita. En el año 2000, fue asesinado su tío Celestino en un acto de homofobia.

Desde que era pequeño, me acuerdo que tenía un tío como yo, que le gustaban los hombres, lo mataron y pensando en eso, yo vivía con miedo, por esos pensamientos me reprimía a mí mismo

Malos comentarios, ofensas y burlas

Cecilia González, madre de Lisandro, recuerda que su hermano siempre fue hostigado por la comunidad y trató de evitar que su hijo atravesara lo mismo.

Me decían muchas personas que tu hijo anda así y yo no quería aceptar, me costó mucho trabajo, porque sí son bien discriminados por ese lado, a mí me daba mucho miedo

Por su parte, Lisandro comparte algunas de las ofensas que recibía e incluso de actos que llegaban a la violencia física o el rechazo que comenzó a sentir en su comunidad.

Sí nos discriminan, es sobre todo con malos comentarios, ofensas, burlas: que pinche joto o que Lisandro, mi vieja; incluso hasta me llegaron a golpear. No me sentía a gusto incluso en la localidad, porque de ser un niño que siempre admiraba la gente del pueblo porque me esforzaba por tener los mejores promedios, de repente empezaron a hablar mal de mí

Huir y aislarse para no sentirse discriminado

Ante la discriminación por su orientación sexual y la falta de respaldo de su madre, a los 15 años, Lisandro se fue a vivir solo a Tepic, Nayarit. Ahí enfrentó a una doble discriminación por ser homosexual e indígena.

Sentía el rechazo por parte de las personas blancas, de los mestizos, hacia mi persona, por ser moreno, por hablar a lo mejor distinto. Tuve que encapsularme. Me sentía menos por ser indígena y aparte porque no quería que se enteraran también que soy homosexual

Llegó la aceptación y el éxito profesional

Sin embargo, en ningún momento Lisandro negó su origen, siempre le ha gustado portar su traje típico con orgullo y hablar wixárika, su lengua materna. En 2020, Lisandro logró graduarse como químico farmacobiólogo y mientras estudiaba también aprendió a aceptarse y reconocer su orientación e identidad sexual.

Ya teníamos acceso a internet en ese entonces y justamente gracias a ello fue que me empecé a informar sobre qué es la comunidad LGBT+, supe qué es lo que soy yo y que está bien, que hay más personas como yo. Me siento feliz, me siento pleno y siento muy a gusto conmigo mismo. En mi comunidad, hace falta mucha información, también hace falta que nosotros como indígenas sepamos nuestro valor

Lisandro regresó a su comunidad y compartió información sobre la diversidad sexual con su madre. Con el tiempo, su relación se fortaleció y su madre lo aceptó incondicionalmente.

Ahora, sin miedo, tengo que hablar: esas personas también son personas, son inteligentes, son seres humanos y que los debemos de respetar, ya lo acepté, es mi hijo, yo lo traje al mundo y lo debo de querer tal como fuera, tal como es

Incluso la señora recuerda lo que su padre, un chamán wixárika, le dijo mientras estaba embarazada de Lisandro.

Un día, él me dijo: tu hijo tiene mucho don, pero es diferente

Lisandro afirma que ese don era que “traía tanto lo de un hombre y una mujer, como si estuviera dentro de mis dos espíritus”.

La discriminación en cifras y los derechos

De las más de 5 millones de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ en México, un 11 %, cerca de 551 mil, son indígenas.

Ambas comunidades han sido históricamente discriminadas. En 2022, 28 % de las personas indígenas dijeron sentirse discriminadas. En ese mismo periodo, la población de la diversidad sexual fue la más discriminada con un 37.3 %.

Claudia Morales, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, explica la importancia de reconocer las diferencias y la igualdad de derechos.

Todos y todes somos diferentes, pero somos iguales en derechos, creo que el día que reconozcamos esa diferencia y esa igualdad en derechos lograremos erradicar esas prácticas discriminatorias que están lastimando muchas vidas

En tanto, Fátima Gamboa, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, alertó sobre los riesgos que representan para las minorías la homosexualidad.

Por supuesto que si tú juntas estas categorías, te vas a encontrar a un sinfín de barreras de violencias correctivas, exclusión de instituciones que te ponen en un lugar de desigualdad y te ponen en un lugar incluso de peligro, en un lugar de muerte y en un lugar en donde no se valida tu dolor

