¿Hubo Temblor en Mazatlán Hoy? Protección Civil de Sinaloa Responde Ante Reportes de Sismo

Varias personas reportaron un temblor en Mazatlán hoy domingo 12 de noviembre 2023, pero las autoridades no emitieron ninguna información oficial respecto a un sismo en el estado de Sinaloa. Ante la insistencia de la gente, elementos de Protección Civil hicieron a un lado los rumores y aclararon lo sucedido.

Lo que más causó extrañeza fue que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no tiene registro de ningún movimiento telúrico durante la noche del sábado 11 de noviembre, ni durante este domingo en la entidad.

Los rumores llegaron a un grado donde algunos llegaron a pensar que el movimiento que se presentó se debió quizás a la caída de un meteorito, pues nadie informó nada sobre un terremoto o una explosión.

¿En verdad hubo un temblor en Mazatlán hoy?

El titular de la Coordinación de Protección Civil en la zona sur de Sinaloa, Óscar Osuna Tirado, aseguró que no existen reportes ni denuncias oficiales de un sismo o alguna explosión en la ciudad, dejando entrever que probablemente todo se derivó de un rumor en redes sociales y canales de conversación digitales.

"No hay reporte de sismo, no hay. El sismológico no ha subido nada de sismo. No, nadie ha dicho que es una explosión. Nosotros estamos al pendiente desde las… creo serían como las 12, 11 más que se reportó (…) A esa hora estuvimos ahí pendiente monitoreando, nomás que se movió, que hubo movimientos ahí raros, pero nadie reportó explosión a esa hora", señaló el servidor público a Línea Directa.

Se hizo énfasis que tampoco se recibió ninguna llamada a través del 911, relacionada con el eventual suceso: "Nosotros para poder hacer movilización pues ocupamos un reporte, para poder ir a un punto en específico, porque ya más que nada fue un tema de redes, de WhatsApp, de rumorología, pero en específico nadie nos lanzó algún reporte para nosotros poder hacer indagatoria en algún punto".

Así es como el supuesto temblor en Mazatlán no se trató de nada más que un simple rumor que empezó a esparcirse en redes y causó tanto alboroto y preocupación, al grado de volverse tendencia en todo el país. Por ello la importancia de seguir información oficial por parte de las autoridades mexicanas.

