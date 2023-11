Huracán Otis Destruye Patrimonio de Artesanos y Clavadistas de La Quebrada

En la zona de La Quebrada en Acapulco, clavadistas y vendedores de artesanías, también se vieron afectados, por el impacto de Otis.

El huracán los dejó sin mercancías, sin casa, y sin visitantes.

Los clavadistas planean subir sus clavados a redes sociales, para reunir fondos.

A pesar de todo, la Virgen de la Quebrada, se mantuvo de pie. Consideran que fue un milagro.

Juana vende desde hace 30 años, artesanías en la Quebrada en Acapulco. Otis destrozó su mercancía, su taller y su casa.

Hoy con tristeza ve pedazos de sus piezas entre los escombros.

Hizo bien feo, se llevó mi casa, donde yo vivo, me dejó sin nada mercancía, todo perdimos, nada se quedó. Vendíamos pescado de arena, llaveros, collares, no tengo nada, ni para empezar ni para comprar material.

Los 55 clavadistas de La Quebrada también perdieron casas y empleo.

Ahorita sí está fuerte la situación, no tenemos ni para comer, yo ahorita con mi papá estaba limpiando y nos encargaron el hotel ese de allá. El señor nos trajo una despensa y de ahí estamos comiendo.

En sus colonias no hay agua, ni luz.

Mónico Ramírez, clavadista fundador afirmó:

Estamos muy afectados somos todo el puerto nos pasó a dañar esta cosa y no hay trabajo ahorita. Tengo un hijo clavadista y un nieto. Mi nieto es contador, mi hijo está estudiando la licenciatura, pero no están ejerciendo nada porque no hay luz estamos muertos, estamos varados.