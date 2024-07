Internas del Penal de Morelos son Reubicadas tras Denuncias de Maltrato y Abusos

Tras las diferentes denuncias por maltratos y abusos psicológicos, decenas de internas fueron trasladadas del Centro Penitenciario Federal Número 16 de Coatlán del Río, en Morelos, a otros en el Estado de México y CDMX, cercanos a sus redes familiares.

En Punto ha dado puntual seguimiento a la situación al interior del penal que ha propiciado que al menos 15 internas atentaran contra su vida desde julio de 2022, luego de los maltratos ejercidos por parte de las autoridades penitenciarias.

La familia de Lizbeth Cinthia Aray Esquivel Martínez, de 28 años, interna del Centro Federal de Readaptación Social 16 de Morelos, denunció públicamente el maltrato y abuso psicológico que sufría dentro de esta cárcel, en la que 15 internas se han quitado la vida desde 2022.

Israel Esquivel, padre de la reclusa, explicó cómo es que se agravó la salud mental de su familiar, quien durante su estancia en este penal vivió sedada.

Desde la segunda semana de julio, el Cefereso 16 de Morelos ha realizado varios traslados de internas con casos del fuero común a otras cárceles del país. Lizbeth ahora está en el reclusorio femenil Tepozanes en Nezahualcóyotl, Estado de México, y su familia puede verla al menos dos veces por semana, como reitera su padre.

Estos traslados se dan luego de que la Defensoría Pública ha denunciado una serie de negligencias y omisiones por parte de las autoridades del Cefereso 16, y de que más de 60 organizaciones civiles y de derechos humanos alzaron la voz, exigiendo el cierre de la cárcel.

José Luis Gutiérrez, director de asistencia legal por los Derechos Humanos, A.C., explicó el proceder de los traslados.

Con una llamada, Patricia Sotelo pudo conocer, en enero pasado, las condiciones en que estaba su hija Jocelyn en el penal de Morelos. Hoy está en el Penal Femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, a donde llegó el 8 de julio.

Ayer en la mañana, recibí una llamada del Cefereso 16, me dijeron que me hablaban de Trabajo Social para informarme que mi hija había sido trasladada. La verdad fue un brinco de alegría. La vi muy animada. Yo creo que poco a poco van desapareciendo los miedos, la incertidumbre de levantar el auricular o contestar el celular y que me dijeran lo mismo que sucedió con otras madres, que mi hija se había quitado la vida... pues sí, era diario miedo y tristeza