Vecinos de Valle de Chalco Viven Bajo el Agua desde Hace Varios Días y no Reciben Ayuda

Desde el viernes pasado, unos 40 mil vecinos de colonias de Valle de Chalco, en el Estado de México, viven con el agua hasta las rodillas y la incertidumbre hasta el cuello debido al aguacero que azotó el municipio, y que provocó severas inundaciones en calles y viviendas que se mantienen hasta este miércoles.

Una de las colonias más afectadas es la Culturas de México, que presenta por lo menos 15 de sus calles totalmente anegadas, por lo que los habitantes imploran por ayuda a los gobiernos del estado y federal.

"La situación es que el drenaje está colapsado. Necesitamos el apoyo del gobierno del Estado de México y Federal. Solo tenemos el apoyo de lanchas para salir a comprar alimentos", mencionó María de los Ángeles una de las vecinas afectadas.

¡Con Cubetas! Vecinos de Chalco Sacan Aguas Negras de sus Domicilios

Gerardo Lamas, otra de las personas afectadas, dijo que no ha podido salir a trabajar debido a que simplemente no se puede mover de su domicilio por la severa inundación. Incluso mencionó que sus familiares y él han tenido que subir sus camas en ladrillos y botes para poder dormir, ya que el nivel del agua no cede.

Desde el viernes estamos así. No hemos recibido ningún apoyo. El único apoyo que tenemos es de los bomberos que sacan gente para salir a comprar cosas.

Municipio de Chalco pide ayuda al estado

El presidente del municipio mexiquense de Chalco, Miguel Gutiérrez, solicitó a las autoridades estatales y federales se declare el estado de emergencia debido a las afectaciones por las inundaciones de los últimos días y que han rebasado la infraestructura municipal, perjudicando a alrededor de 40 mil habitantes.

Video. "Ya Tenemos Granitos": Vecinos Piden Ayuda Tras Inundaciones en Chalco

"Debido a las lluvias atípicas en nuestro municipio, considero y veo necesario y pido a las autoridades el poder dictar y habilitar el estado de emergencia, justamente por los daños y afectaciones a miles de familias", declaró el alcalde Miguel Gutiérrez.

Historias relacionadas

Con información de N+

SM