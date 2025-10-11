Inundaciones en Veracruz: Permanecen Comunidades Bajo el Agua; Así Se ve Recorrido Aéreo

Las fuertes lluvias que han azotado al estado de Veracruz, así como el desbordamiento de río Cazones, han dejado bajo el agua a comunidades hasta este sábado 11 de octubre 2025. Un recorrido aéreo muestra la zona de desastre.

La ciudad de Poza Rica es una de las más afectadas. La Secretaría de Marina señaló que se ejecuta la Fase de Auxilio del Plan Marina en la localidad.

Así lucen las zonas afectadas por las inundaciones en Veracruz. Foto: N+

​​​

De acuerdo con información proporcionada por los gobiernos estatales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas: cinco en Veracruz, una Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo. Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido.

Sheinbaum anuncia evaluación de avance de atención

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se prevé una reunión con autoridades de los estados afectados, que incluyen a Veracruz.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

