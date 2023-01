El hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue detenido en la sindicatura de Jesús María; se trata de una comunidad que está a casi 30 kilómetros de Culiacán y donde viven mil 800 habitantes.

La batalla en Jesús María

Este poblado fue escenario de una auténtica batalla; en los 28 kilómetros que van desde el entronque carretero al poblado, hasta la sindicatura, las autoridades federales aparentemente fueron enfrentando la resistencia de varios anillos de seguridad con civiles armados antes de llegar a donde se encontraba Ovidio Guzmán.

Decenas de automóviles, así como camionetas con y sin blindaje, todos baleados e incendiados, yacen en los tramos carreteros de las comunidades de Las Higueras y Las Anonas, en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa.

Figura de "El Ratón", como se identifica a Ovidio Guzmán. Foto: N+ La cantidad de vehículos inservibles dan idea de la magnitud de los enfrentamientos que derivaron en la captura de Ovidio Guzmán.

Una habitante de Jesús María, Sinaloa, narró lo ocurrido: "Aquí se agarraron, mire, con los malandros y todo. Mire el cajero y todo eso, mire", en las orillas del pueblo todavía yacen cuerpos de civiles armados que participaron en la batalla.

En la entrada de Jesús María y en la calle principal, los enfrentamientos continuaron, las autoridades indicaron que la mayoría de los civiles armados se concentraron en lo alto del cerro, donde se encuentra la casa de Ovidio Guzmán. Ahí, los helicópteros con ametralladoras Gatling centraron sus ráfagas; el fuego de balas trazadoras barrió con decenas de camionetas en ese lugar.

Habitante de Jesús María narra cómo fue la captura de "El Ratón" Un habitante de Jesús María, Culiacán, detalló:

Llegaron soldados. Empezó a llegar una avioneta que no supimos, la verdad tiraba a todos lados, rafagueaba a todo alrededor; fue una batalla campal como de 10 horas desde las 4:20 de la mañana, eso terminó como a las 6 de la tarde

No solo la casa de Ovidio fue blanco del fuego aéreo.

"Mi casa me la balancearon toda, el gobierno. Ventanas, puertas, losa, no me dejó ni plato, ni vasos, ¿en qué voy a comer?, ¿Quién sabe?", indicó un habitante.

Por su parte un militar señaló:

Señores, los comprendemos, pero comprendamos. Si en este momento la delincuencia organizada viene y nos ataca ustedes van a quedar en el fuego cruzado

Al mediodía de este viernes, una veintena de familiares de habitantes de Jesús María se apostaron en el kilómetro 26 de la carretera Culiacán-Los Mochis en el entronque que conduce a este poblado. Querían pasar el retén militar apostado en el lugar para saber de los suyos.

"Tengo a mis papas ancianos, mis hermanas están allá; queremos saber, lo último que yo supe de ellos fue los gritos de terror que tenían durante la balacera yo escuchaba los disparos, las explosiones, imagínese cómo me encuentro", compartió Claudia, familiar de habitantes de Jesús María.

Volver a la normalidad

Al final, los familiares pudieron pasar el retén, algunos para dejar comida, otros para visitarlos; dicen que su prioridad es regresar a la vida normal, pero hasta ahora aseguran que no cuentan con los servicios básicos.

"Que se restablezcan los servicios independientemente de lo que haya pasado. Nosotros no tenemos la culpa de esta situación", apuntó Alejandro Páez, habitante de Jesús María.

