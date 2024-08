Joven Se Comunica con Su Mamá mientras Protestaba por su Desaparición, en Guadalajara

Familiares de los primos Janetzy y Kevin, ambos estudiantes de preparatoria que desaparecieron el pasado de 29 julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se manifestaron en Casa Jalisco para exigir a las autoridades dar con su paradero.

Mientras se realizaba la protesta y exigencia para la localización de los jóvenes, Janetzy se comunicó con su familia. De Kevin, estudiante de 18 años, nada se sabe.

Fernando Sánchez, padre de Ulises, el estudiante desaparecido, señaló que las autoridades no les han dado una respuesta sobre este caso.

En medio de reclamos a la Fiscalía estatal, familiares de Elena Janetzy Medina y de su primo, Kevin Ulises Sánchez, ambos de 18 años, exigieron a las autoridades resultados y que dejen de revictimizar a los jóvenes.

Mientras se llevaba a cabo la protesta, Elena Janetzy Medina se comunicó con su madre y aseguró estar bien:

Más tarde, la Fiscalía confirmó que la joven fue hallada con vida y en buen estado de salud, por lo que fue trasladada vía área para reencontrarse con su familia.

Elena Janetzy Medina, estudiante de segundo semestre de la vocacional de la Universidad de Guadalajara, desapareció el pasado 29 de julio en Tonalá. La última persona que tuvo contacto con ella fue su papá Jesús Roberto Medina Román, a través de mensajes de celular:

Ella me hace mención que va ir por su primo, que le ofrecieron un trabajo, que nada más va por él y se regresa; el último mensaje fue hasta las once y media

Tres horas antes de la desaparición, Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, estudiante de tercer semestre de la Escuela Politécnica Matute Remus, desapareció en la colonia Misión de San Isidro, en Zapopan, donde según testigos, se le vio acompañado.

La única información que tengo es que estaba una persona sobre la avenida, alto, güero, de entre 45 y 50 años. Las personas que nos comentan que lo vieron ahí caminaron un poquito hacia adelante donde no hay cámaras y de ahí se perdieron

A Kevin Ulises le gusta el futbol y en sus ratos libres trabaja como chofer de plataforma. Su madre Susana insistió:

Mi hija lo vio salir, lo vio muy nervioso, como con miedo, indeciso, que hasta mi hija le dio mucho miedo. Yo me doy cuenta cuando ya no me contesta el celular como a las 7 con 12 minutos