Mujer Acusada de Robo en Tienda Se Desnuda para Probar que No Llevaba Nada

¿México mágico? Luego de cometer presuntamente un robo, una mujer se desnudó en una tienda para comprobar que no llevaba ningún artículo; ahora la conocen como Lady Aurrera.

A través de redes sociales se dio a conocer el video en el que la mujer pelea con los empleados del centro comercial.

A mí no me pegues, idiota. No me pegues, no me toques.