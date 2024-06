Lady KFC: Mujer Desata Caos en Restaurante, Agrediendo a Empleados y Clientes con Insultos

Una mujer protagonizó un altercado en un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken (KFC) en la Plaza Mirasierra, en Saltillo. Ahora, conocida "Lady KFC" en las redes sociales, estalló contra los empleados del restaurante de comida rápida debido a un error en su ticket.

Su enojo fue provocado porque en el ticket de compra, empleados de KFC habían escrito una nacionalidad incorrecta para su esposo. Según la mujer, su esposo es coreano, pero en el recibo se indicaba que era chino, lo que ella interpretó como un acto de racismo.

Esto generó su rabia en medio de gritos "Lady KFC" reclamó ver al gerente del restaurante para expresar su descontento por el "mal servicio".

La mujer advirtió que las cosas no se iban a quedar así:

Mañana vengo aquí a la hora que abran para hablar con su superior y que las cosas no se pongan más graves

El video, que se encuentra en redes sociales, se observa a la mujer fuera de control, insultando a los trabajadores y a un cliente que era testigo de los hechos.

La mujer decidió abandonar el establecimiento, sin embargo, un hombre que fue agredido por la mujer le llamó a la policía y la siguió para esperar a que llegaran los oficiales. Esto hizo que la mujer explotará con un berrinche.

En redes sociales, algunos usuarios han criticado su comportamiento por su falta de empatía y sensibilidad por el personal del restaurante.

Montserrat Piñeiro, nombre de la mujer según su perfil de Facebook, publicó una declaración en la que confirmó haber presentado demandas contra KFC por racismo y discriminación.

Un cliente, un paciente o una persona, en India, Rusia, Afganistán o Suiza es un humano, un individuo y todos somos iguales", agregó. "Entiendo que haya personas que no hayan salido ni de su estado o que no hayan tenido acceso a la educación, pero ese nunca será un pretexto para mostrar su racismo y su odio. No lo permitan