Liberan a Dos de los Cuatro Miembros de la Familia LeBarón Secuestrados

Luego de que el activista Adrián LeBarón, líder de la comunidad en Chihuahua, denunciara la desaparición de cuatro integrantes de su familia en Madera, Chihuahua; la noche de este lunes, Julián LeBarón confirmó que dos de ellos ya fueron localizados.

Los familiares desaparecidos eran Christian Bruce LeBarón Johnson, Shem Lamar Stubbs, Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacobo.

Adrián LeBarón dijo que la última vez que fueron vistos, fue en la comunidad de El Largo Maderal:

Adrián LeBarón pidió a los ciudadanos su colaboración para localizar a los cuatro desaparecidos, pero también que no se sometan al miedo que se vive en Chihuahua.

No es el primer golpe contra nuestra comunidad, pero no, nos vamos a dejar vencer, por eso caminamos y caminamos, queremos vivir en paz, donde cada familia mexicana se reúna al terminar la jornada diaria y la región deje de estar sometida al miedo de los menos, los que queremos de vuelta y no dejaremos de pedirlo, si alguien tiene información, les pido que lo hagan saber, se los pido con el corazón en la mano