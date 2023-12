Luis Orozco, Gobernador Interino de NL, No Logra Hacer Actos Oficiales

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, no pudo lograr realizar este sábado actos oficiales debido a que el Palacio de Gobierno permanece cerrado y ningún secretario estuvo presente, sin embargo, dijo que sigue firme con el cargo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que fue dado por el Congreso del Estado.

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, dijo lo siguiente este sábado en una declaración a medios:

Y añadió:

También tengo clara la firmeza de la licencia otorgada por el Congreso del Estado el día 29 de noviembre en favor de su servidor, no me ha sido notificado en absoluto ningún cambio de esa situación jurídica y por tanto continúa en el ejercicio del encargo.

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, mencionó que no ejercer el encargo, no justificarlo, abandonarlo, sin dar informe a la autoridad correspondiente significa responsabilidad administrativa, incluso, penal.

El gobernador interino de Nuevo León detalló las actividades que seguirán en las próximas horas:

Tengo previsto, el primer acto es una reunión con secretarios para conocer el estado general que guarda la administración, esta decisión le fue comunicada también por la madrugada al secretario general de Gobierno pidiéndole que él fuera el conducto para notificar a las y los titulares de las Secretarías, e Institutos y Direcciones tanto de la administración centralizada, como la descentralizada, pues el Palacio está cerrado, no he observado a ningún secretario, ningún titular. Tendré que valorar esa falta de los secretarios.

El gobernador interino de Nuevo León no pudo pasar revista a las fuerzas estatales debido a que no estuvo ningún elemento.

A las 3 de la mañana estuvimos en el campo policial, en Número 1 de Fuerza Civil para el pase de revista, no hubo un solo elemento formado, ni había ningún mando, alto mando de la institución, más tarde llegó el comisario general de la institución, hizo contacto con su servidor, tuvimos un diálogo respetuoso, él estuvo muy dispuesto a ponerse a las órdenes de su servidor, sin embargo, la tropa no estuvo formada para el reconocimiento correspondiente.

Luis Enrique Orozco indicó que se tenía previsto una reunión esta mañana con el secretario general de Gobierno para un informe sobre el estado general que guarda la administración, pero el Palacio está cerrado por lo que no se pudo lograr ese encuentro.

La instrucción se le dio al secretario general de Gobierno, a él se le informó la intención de su servidor, de que rindieran un informe del estado general que guarda la administración y se le informó de esta reunión a las 9 de la mañana, en el salón Polivalente de este Palacio de Gobierno, la que seguramente, insisto, no será posible, puesto que el Palacio se encuentra cerrado, sus puertas están cerradas, no haré forzar en absoluto el acceso, me retiraré de aquí y como lo hice en la madrugada de hoy iré a reflexionar sobre cuáles serán los siguientes actos a realizar.

Y agregó:

El gobernador interino de Nuevo León dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación con los legisladores.

No, no he tenido mayor comunicación con los legisladores, he tenido alguna comunicación sobre todo en ánimo de agradecer, de felicitar, de expresar disposición, en un restablecimiento de un diálogo ofertado también, la posibilidad de tener una reunión, con todas y todos los alcaldes de los municipios del estado de Nuevo León y también una reunión con todos los diputados para restablecer el diálogo, franco, abierto, sincero con la mejor intención de privilegiar y anteponer los intereses de la población.