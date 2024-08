Marchan en Campeche y Exigen Justicia por Expolicías Despedidos

Durante el tercer informe de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, alrededor de 70 personas entre expolicías, familiares y amigos, realizaron una marcha por el malecón para exigir que se haga justicia a los policías despedidos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes exigieron la renuncia de la secretaria Marcela Muñoz Martínez.

El contingente salió del malecón de Campeche y recorrió más de cinco kilómetros hasta llegar al Centro de Convenciones Siglo XXI.

Arturo Martínez, expolicía afirmó "seguimos exigiendo justicia con respecto a lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando".

Francisco Ehuan, otro expolicía señaló que no les dieron lo que les corresponde a todos los policías dados de baja.

Durante la movilización elementos y patrullas pertenecientes a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana realizaron el cierre de la avenida Justo Sierra Méndez a los cuales los manifestantes les gritaron que eran 'traidores'.

Hasta el momento más de 80 elementos policiacos han sido dados de baja, luego de la protesta que duro más de 100 días y en la cual se exigía el cese de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, por hacerla responsable del operativo fallido en el penal de San Francisco de Campeche y en donde resultaron heridos 30 policías, como dijo el expolicía Cristóbal Ortiz:

Más que nada pues seguir apoyando a los excompañeros que aún siguen trabajando, pues no cesan lo que son las notificaciones, lo que son las bajas, no les pagan y nosotros pues no nos han liquidado, no nos han dado absolutamente nada"