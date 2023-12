Marea Roja Cubre las Bahías de Manzanillo, Colima

El primer evento de marea roja en Colima se extendió rápidamente por todas las bahías de Manzanillo.

Según los monitoreos de la Secretaría de Salud, hay manchas color rojo marrón desde la zona de los peñascos conocida como 'Los Frailes', abarcando las Bahías de Manzanillo y Santiago e impactando las zonas de playa, donde se reportan fuertes olores.

Juan, comerciante:

Rubén Parades, oficial de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo:

Los guardavidas nos están apoyando con la ciudadanía para darles recomendación, se les recomienda, pues no ingresar a áreas donde haya presencia de marea roja, las afectaciones que podría presentarse en las personas, pues es irritación en la piel, en los ojos

La marea roja es un fenómeno natural que se produce cuando se concentra un número extraordinario de microorganismos productores de toxinas en el mar, influyen factores como la salinidad, la temperatura del mar y el sol.

El primer evento de marea roja inició el pasado 8 de diciembre y sólo tenía presencia en dos playas, ahora se ha extendido por todas las bahías de Manzanillo.

Pescadores señalan que no es común la presencia de marea roja en diciembre, ya que regularmente surge durante la primavera.

José, pescador:

Porque siempre es en marzo, en abril, en Semana Santa, es por el cambio climático, por eso no ha estado enfriando como debe ser en estas fechas, de hecho, no hay ni animal, ni pesca, no hay