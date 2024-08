Más de 18 Mil Ciudadanos Participan en Elecciones Extraordinarias en 2 Municipios de Chiapas

Este domingo 25 de agosto en Chiapas se realizaron elecciones extraordinarias en dos de los tres municipios que había solicitado el Congreso Local reponer los comicios que el pasado 2 de junio se suspendieron por actos violentos y de inseguridad.

Mientras que en el municipio de Pantelhó, situado a tres horas de la capital chiapaneca, nuevamente se canceló la elección por falta de condiciones de seguridad.

En Chicomuselo, municipio de la Sierra Madre de Chiapas, situado a una hora y 20 minutos de la frontera con Guatemala, y en Capitán Luis Ángel Vidal, ubicado a unas 5 horas de la capital, Tuxtla Gutiérrez, se instalaron 33 casillas para que poco más de 18 mil personas estuvieran en posibilidad de ejercer su derecho al voto, para elegir a integrantes de los Ayuntamientos.

El órgano electoral solo reportó dos incidentes correspondientes al cierre anticipado de la votación antes de las 18:00 horas, debido a las condiciones geográficas y climáticas, lo cual fue acordado entre los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y representantes de partidos políticos presentes en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal. María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, detalló:

En una casilla dijeron que por usos y costumbres que acostumbran a votar muy temprano y quien ya no llegó a esas horas ya no va a llegar a votar; en la otra casilla si dijeron que son personas que ellos mismos conocen y que no van a llegar porque ya no viven en la localidad