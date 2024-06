Médicos y Pacientes de la UMAE 14 del IMSS Veracruz Exigen Aire Acondicionado y Elevadores

En Veracruz, las condiciones de calor extremo se suman a las malas condiciones de las instalaciones y de la atención hospitalaria en la Unidad Médica de Alta Especialidad 14, 'Adolfo Ruiz Cortines'.

Pacientes y miembros del equipo médico llevan más de un año denunciando carencias que van desde la falta de aire acondicionado hasta el mal funcionamiento de los elevadores, entre otras.

Buenaventura Bejarano Ponce, de 35 años, tiene insuficiencia renal crónica. Lleva cuatro años hospitalizándose continuamente en la Unidad Médica de Alta Especialidad 14 para distintos tratamientos, incluidas hemodiálisis.

Mira, las veces que he estado en el hospital internado por una cirugía, tengo miedo a agarrar una bacteria, una infección, porque no hay una condición bien, por decir, de clima porque hace mucho calor; no tenemos clima ni ventilador y uno con la herida abierta y el calor genera infección. Las veces que he estado internado a veces en tres hasta cuatro, cinco meses me ha tocado estar postrado en la cama de hule. Es algo desesperante porque uno con la enfermedad, luego el calor, uno se desespera