Mezquital del Oro, Zacatecas, en Alerta Epidemiológica por Casos de Dengue

En plena temporada de lluvias se ha registrado un aumento de casos de dengue en el país. De acuerdo con el reporte epidemiológico, hasta el pasado 3 de agosto se habían confirmado 30 mil 951 casos, un incremento de 273.3 % respecto al año pasado.

Las autoridades informaron que casi la mitad de los casos por esta enfermedad se concentran en Guerrero, Tabasco, Morelos, Michoacán y Oaxaca.

El estado de Zacatecas confirma de manera oficial 11 casos, pero Mónica Rodarte Dávila, presidenta municipal de Mezquital del Oro, asegura que hasta la mitad de la población de esa comunidad está infectada y piden la intervención de las autoridades estatales.

Residentes de este municipio zacatecano, como Laura Yaneiro Reynoso, exigieron un plan de fumigación en esta alcaldía de más de 2 mil habitantes.

El lugar está ubicado a 256 kilómetros al sur de la capital del estado, en los límites con Jalisco, a una altura de mil 200 metros sobre el nivel del mar. La presidenta Rodarte Dávila considera la situación de grave.

La alcaldesa dijo que desde principios de junio notificó a las autoridades de Salud de lo que estaba ocurriendo en su municipio, además expresó que los habitantes están enojados.

El secretario de Salud estatal, Oswaldo Pinedo, negó que la mitad de la población de Mezquital del Oro se haya infectado.

No, la verdad no, sí tenemos algunos casos de subregistro. Algunos se han ido a Jalisco, tal vez tuvieron el 50 % de la familia, de una y otra familia y les pega, pero no, no es de la población