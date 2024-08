Michoacán: Sepultan a 8 Policías Comunitarios Asesinados en una Emboscada

Fueron sepultados ocho policías comunitarios del municipio de Coahuayana, Michoacán, luego de haber sido asesinados en una emboscada por presuntos miembros de un grupo criminal perpetuada el pasado sábado 24 de agosto.

Las víctimas formaban parte de una etnia náhuatl que se ubica en la costa del Pacífico cerca de los límites con Colima y sus funerales se realizaron este domingo acompañados de una misa en la capilla de 'Nuestra Señora de la Asunción', en el centro de ese poblado.

Ataque

Las víctimas fueron emboscadas cuando patrullaban a bordo de diversos vehículos una zona boscosa, entre los poblados denominados como La Presa y Sal si puedes.

En tanto que los criminales habrían utilizado un 'camión monstruo', es decir, un vehículo blindando artesanalmente, perdiendo la vida siete de los policías comunitarios en el sitio mientras que uno más murió cuando recibía atención médica en una clínica.

Por su parte, agentes del Ejército mantienen un operativo en los límites de Michoacán y Colima, en busca de los agresores. Los siete policías comunitarios fueron identificados como Mario M., Pedro H., Ángel C., Pedro C., David M., Francisco S., Luis C., y Uriel M.

El Gobierno de Michoacán no ha emitido ninguna postura ante este hecho, toda vez que no reconoce de forma oficial a la policía comunitaria de Coahuayana, al no existir un registro de sus integrantes ante el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Coahuayana

Coahuayana es uno de los tres municipios que tiene Michoacán en la costa del oceáno Pacífico, en la que sus playas vírgenes son utilizadas por cárteles de la droga para traficar cocaína desde Sudamérica.

Las organizaciones criminales que se disputan ese territorio son: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Tepalcatepec y Los Caballeros Templarios.

Con información de EFE

OGG | KAH