Migrantes Pelean por Entregarse a las Autoridades en Chiapas

En las últimas horas se han registrado distintas riñas y peleas entre migrantes que se encuentran varados en Tapachula, Chiapas. Los extranjeros desean entregarse a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) lo antes posible a fin de solicitar un permiso -con duración de 30 días- que les permita permanecer en ese estado ubicado al sur de México, mientras tramitan su legal estancia y así evitar ser deportados.



Desde noviembre del año pasado, los migrantes saturan los Centros de Atención del Instituto Nacional de Migración, en donde se les otorga un permiso provisional que les permite abandonar Tapachula y poder buscar dentro de Chiapas otra oficina migratoria, pero el trámite es tardado por la cantidad de solicitantes, lo que ha provocado que los migrantes prefieran entregarse a las autoridades.

Carlos Marin, migrante de Venezuela, comentó.

En tanto, Grayza Salazar, otra migrante venezolana, señaló que han ido a cuatro estaciones migratorias y en ningún ha sido posible conseguir este permiso.

Estoy con mi hijo y la novia de mi hijo, venimos de Venezuela y estamos tratando de entrar a migración y ha sido imposible, hemos ido a cuatro estaciones pagando el boleto y no nos aceptan. Tenemos cuatro días durmiendo en la plaza entonces viene un vehículo y se lleva esta cantidad y ya no más. Vio la cantidad de gente qué hay y no soy sólo yo con cuatro días, hay personas que llevan un mes esperando para entregarse a migración