Bebé Murió Ahogado en Alberca de Guardería en Tuxtla

En Chiapas, Damián, un menor de solo tres años, murió ahogado presuntamente al caer a la alberca de la guardería Piguin & Babe, en Tuxtla Gutiérrez.

Amparo Moreno González, madre del menor, indicó que recibió un llamada avisándole que tenía que ir a la clínica, pero no le explicaron el motivo.

Me habló el señor Jesús Patrinos, el dueño de la escuela, como a las 11 y tanto de la mañana para decirme que yo fuera al hospital, a la clínica, no recuerdo el nombre; le pregunté qué había pasado, me dijo que no sabía, yo tomé un taxi y me salí del trabajo y me fui para allá, ya cuando llegué mi hijito ya estaba, estaba muerto, lo quise revivir, pero no pude