Muere Limpiaparabrisas por Insolación; Trabajaba a 40 Grados

Un limpiaparabrisas murió tras una presunta insolación, en Reynosa Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre el Viaducto Reynosa y la carretera San Fernando, en el fraccionamiento Los Almendros.

Los testigos pidieron apoyo a las autoridades, debido a que “Chavarría”, como conocían al trabajador, se desvaneció y no reaccionaba.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Paramédicos, quienes luego de brindar los primeros auxilios, no pudieron salvarle la vida al limpiaparabrisas.

El limpiaparabrisas había pasado mucho tiempo bajo los rayos del Sol, con temperaturas superiores a los 35 grados.

Por esta razón, se cree que esto fue lo que provocó que haya tenido una descompensación y posteriormente el desvanecimiento.

La Fiscalía ya investiga el caso, pero no se descarta que el deceso haya sido por insolación o golpe de calor.

De acuerdo con las autoridades, en el último mes han registrado un aumento hasta en un 70% de consultas relacionadas con síntomas de golpe de calor.

El médico de la Cruz Roja estatal, José de Jesús González, dijo a N+ Tamaulipas que los casos son de menores de educación básica, bachillerato y trabajadores.

No es un padecimiento que solo dé a un grupo específico de edad, generalmente pensamos que se da más en adultos por las labores que realizan

El especialista señaló que cuando se trabaja al aire libre y las temperaturas son muy altas, la persona debe tener siempre agua para hidratarse.

El agua debe estar fresca, no helada, no caliente

Asimismo, señaló que no es recomendable darle al paciente algún alimento para contrarrestar la insolación.