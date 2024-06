Muere Bubu, Perrito Policía, en Hermosillo y le Dedican Emotiva Despedida

La Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, dio a conocer que falleció Bubu, su adorable perro policía especialista en explosivos. Este labrador de 14 años fue despedido en una ceremonia por la corporación policiaca.

Tras nueve años de servicio en la policía de Hermosillo, Bubu consiguió su jubilación. Durante el año en que ya no estuvo en servicio, estuvo bajo el cuidado del agente Gustavo Farid Quiroz Vargas.

En rueda de prensa, el agente declaró que su familia hizo todo lo posible para dar un tiempo feliz a Bubu.

Por desgracia, Bubu desarrolló una enfermedad renal que terminaría por quitarle su vida. Blanca Gema Aguilar, quien trabajó con él por nueve años, dijo que estuvo pendiente de su salud tras su jubilación y que ella también se encargó de darle una vida feliz en el año que estuvo fuera de servicio.

Era un perro muy bueno y sí me da lástima, era algo que se tenía que llegar. Y me conmueve todavía que no esté con nosotros. Pues imagínense, nueve años trabajando con él, diez porque en la jubilación yo estaba pendiente de cómo estaba.