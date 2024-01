Dos internos del Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón, Sonora, murieron y otros 4 resultaron intoxicados por una posible sobredosis de fentanilo.

Según información del Sistema Estatal Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Pública todo ocurrió en uno de los módulos del CERESO.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón. Al conocerse la noticia, cientos de familiares, parejas y amigos de los prisioneros, rodearon el penal e intentaron derribar las vallas para ingresar por la fuerza, para exigir a las autoridades penitenciarias que identificaran a las víctimas e informaran lo que estaba ocurriendo.

De inmediato, custodios y personal médico atendieron a los 6 internos y los trasladaron al IMSS-Bienestar, donde dos de ellos murieron.

Fueron identificados como Oscar ‘N’ y Jorge ‘N’, recluidos por homicidio y robo con violencia, respectivamente.

A través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuya titular es María Dolores del Río Sánchez, informó que seis personas presentaban intoxicación por el posible uso de narcóticos.

Una madre de familia lamentó la situación, a las afueras del Cereso:

No sabemos la realidad de lo que está pasando, que estaban en mal estado porque se habían intoxicado, que no sé qué cosa paso, pues nosotros nos arrancamos

Hasta el centro penitenciario llegaron familiares para exigir información e ingreso para ver a sus internos. Así lo recalcó la madre de un interno fallecido:

Nos metieron de 3 en 3 para darnos información, yo tengo dos hijos aquí. 'Mienten', le dije, porque yo vengo del hospital y allá me enseñaron la foto de mi hijo fallecido desde la 1 del mediodía; me dicen que está bien, pero les digo 'como te voy a creer que está bien si me estás echando mentiras'

Tras lo ocurrido, el personal de salud realizó una inspección sanitaria a todos los internos. Javier Lamarque, alcalde de Cajeme, señaló lo siguiente:

En tanto, la mañana de este jueves se cumplió la jornada de visitas para que los familiares, parejas y amigos de los prisioneros, pudieran constatar que los internos se encuentran bien.

Beatriz, madre de interno:

No nos dicen nada, a mí me dieron acceso a entrada a ver a mis hijos 15 minutos, con 10 minutos que me dejes entrar, que los vea y me digan estoy bien mamá, eso es todo. Están bien bendito sea el señor, pero otros no