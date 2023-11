Una mujer compartió en TikTok que su nuera le impidió entregar a su propio hijo en el altar el día de su boda. El video donde esta suegra llora desconsolada se hizo viral y causó una enorme controversia entre los usuarios.

Noticia relacionada: Se Viraliza Inusual Sesión de Fotos de Boda en Basurero

La mujer, llamada Grace, compartió un video en su cuenta de TikTok donde lloraba afuera de la boda de su hijo. Según contó, se acababa de ir porque la nuera no le permitió entregar a su hijo.

Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere.