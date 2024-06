Una mujer fue grabada por una cámara de video mientras maltrataba a su novio en un concierto de Caballo Dorado en Hermosillo, Sonora. Cientos de usuarios en redes sociales han criticado este momento de violencia al interior de la pareja.

Noticia relacionada: Usuaria de TikTok Critica a ‘El Chavo del 8’ por ‘Normalizar’ el Maltrato Infantil

La grabación original fue publicada en TikTok por la cuenta @camarasorpresa. En el video se aprecia a una pareja que discute en medio de un concierto del grupo Caballo Dorado, que está tocando “Payaso de rodeo”.

Pronto, la discusión verbal se convirtió en maltrato físico, cuando la mujer jaló el pelo de su novio. El sujeto soltó una mueca de dolor mientras ella le jalaba el cabello. La acción se prolongó por varios segundos, en él hizo un esfuerzo para que no se notase que estaba siendo víctima de maltrato.

Momentos más tarde, se aprecia otro momento de la discusión en que ella lo jalonea enfrente de los demás asistentes. El hombre hacía el cuerpo para atrás, mientras ella le gritaba.

Momentos después, el hombre grita y una tercera persona interviene para separarlos. Al final, la pareja se marcha.

Los usuarios de redes sociales criticaron el comportamiento de la mujer. No pocos señalaron que es inadmisible el maltrato al interior de la pareja. Por ejemplo, la usuaria Johana Valderrama escribió:

Tengo hijos hombres y les he enseñado que respeten a las mujeres, pero también tengo miedo de que se encuentren una mujer que no los valore, no los respete y los trate así.