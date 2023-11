"No Me Grabes", Ruega 'Mirrey' de Angelópolis tras Golpear a Vigilante de Caseta

Este martes, se difundieron imágenes del momento en el que un joven dentificado como Patricio, presunto estudiante de la Anáhuac, golpeó en repetidas ocasiones a un trabajador de la caseta de vigilancia de su fraccionamiento en Lomas de Angelópolis, en Puebla.

El motivo de la agresión aún se desconoce, ya que algunas versiones indican que la molestia fue porque la aplicación de acceso se trabó y no levantó la pluma; y otros indican que se enfureció cuando el guardia pidió presentar una identificación.

En el video de las cámaras de vigilancia al interior de la caseta, aunque no tienen audio, se aprecia el momento en el residente del fraccionamiento se baja muy molesto de su automóvil y se dirige al chico y comienza a golpearlo.

En las imágenes se aprecia cómo el joven agredido no puede defenderse ante la brutal golpiza y en el instante en el que se aproxima otro auto para ingresar al fraccionamiento el mirrey lo suelta, junta las manos y le pide a la residente: “Por favor, no me grabes”.

El joven golpeado se acerca al auto y el junior niega la agresión, incluso afirma que fue el vigilante quien lo golpeó.

Por favor, no me grabes, me acaba de golpear, señora

A lo que el joven agredido, mientras se limpia lo que parece ser sangre de la nariz, le dice: “Hay cámaras, no se preocupe, señora”.

Y el junior vuelve a reaccionar de manera contra el vigilante:

Joven agresor: Por eso, las cámaras, tú llegaste a pegar. A mí no me vuelves a pegar, cabrón

Vigilante agredido: No te preocupes, hay cámaras, están grabando

Joven agresor: Señora, por favor, no me grabe, si él (vigilante) fue quien me pegó

Señora residente: Necesito accesar, por favor, súbete a tu coche

Joven agresor: Le puedes abrir, por fa

Vigilante agredido: Allá está tu carro

Mientras tanto, el vigilante agredido no se aleja del auto de la señora, a manera de refugio, ya que el otro lo sigue amenazando.

Es entonces cuando aparece un motociclista.

Joven agresor: A mí no me vuelves a pegar, cabrón

Vigilante agredido: Hay cámaras, ni siquiera te levanté la mano

A lo que le motociclista se pone en medio de ambos y le dice: “Ya, ya, a ver, ya”.

Y mientras sigue la discusión, llegan otros dos adultos uniformados como vigilantes del lugar.

Vigilante: A ver, ¿qué?

Joven agresor: Él fue el que me pegó, ¿qué?, ¿cuál es el pedo conmigo?

Los vigilantes intentan tomar control de la situación, pero el residente del fraccionamiento continúa muy enojado y a gritos les dice que no lo agarren.

Se vuelve a acercar al joven agredido y lo vuelve a insultar.

En eso, aparece un adulto, quién parece familiar del joven violento y delante de él se vuelve a lanzar contra el vigilante agredido y le dice: “Vamos a darnos un tiro”, y al intentar golpearlo de nuevo, la residente que sigue esperando el acceso y continúa grabándolo grita ante el conato de violencia.

El junior le insiste que dejé de grabarlo y ella le responde, mientras se escucha varios autos pitando en la fila que ya se hizo por el percance, en tanto el presunto familiar intenta bloquear la grabación de la residente.

Necesito que me abran, yo necesito accesar, miren todo lo que están ocasionando, yo no tengo nada que ver

Las imágenes concluyen ahí, en tanto usuarios de redes sociales reportaron que el vigilante sufrió una fractura de nariz y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto de la violencia y agresión del joven.

