El asesinato de la niña Noelia de 4 años de edad, ocurrido en Juchitán, Oaxaca, conmocionó a todo el país. Las investigaciones en torno al caso avanzan y las autoridades informaron los detalles de la detención de un policía presuntamente involucrado en la desaparición de la menor y el homicidio de tres personas, entre ellas, la madre de la menor.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), como resultado de una serie de estrategias de investigación integral y articuladas entre instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, lograron la detención de otra persona presuntamente involucrada en el multihomicidio, quien además fue identificada como policía en activo.

Se logró la detención de L.S.V., elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), como probable autor material del triple homicidio- dos mujeres y un hombre-, así como de la desaparición de N.D.S.G., una niña de 4 años de edad

¿Cómo localizaron al policía involucrado en el caso Noelia en Juchitán?

La FGEO aseguró que la detención de L.S.V. se realizó en Juchitán de Zaragoza, derivado de trabajos de inteligencia criminal; sin embargo, no brindaron más detalles sobre cómo dieron con su paradero o las claves que los llevaron hasta él.

El policía detenido por la desaparición de Noelia, así como por su presunta participación en el homicidio de tres personas, se encuentra bajo fuerte resguardo de elementos de seguridad.

Los hechos investigados ocurrieron el 10 de noviembre, cuando se recibió el reporte sobre el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres y un hombre, en la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita, perteneciente a Juchitán de Zaragoza.

Durante las entrevistas con los familiares de una de las víctimas, identificada como A.G.L., indicaron que esa mañana, la niña había salido en compañía de su madre. Horas después, se perdió la comunicación con ambas.

Ante la desaparición de la niña, se activó un operativo para ubicar a la menor de edad, a quien localizaron sin vida al interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán.

En el sitio, detuvieron a tres mujeres por los delitos de desaparición y fallecimiento de la niña Noelia:

R.E.B.N., originaria del Estado de México.

M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias de Chiapas.

Además, se investiga su posible participación en los hechos que llevaron a la muerte de las otras tres víctimas, incluida la madre de la niña.

