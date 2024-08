Nuevo Caso de Agresión Contra Interna en Penal de Morelos Enciende las Alarmas

La situación en el Penal Femenil de Morelos, donde al menos 15 internas se han quitado la vida desde 2022, continúa agravándose e incluso se tiene información extraoficial de un nuevo caso en el que una presa atentó contra sí misma. Mientras, familiares de internas siguen recibiendo información de maltratos contra ellas.

Clara, interna del penal femenil 16, Coatlán del Río, Morelos así le confirmó a su madre la agresión.

Ya me regresaron al pabellón. Me encerraron para que no vieran cómo me pegaban ahorita traigo todavía los ojos morados.