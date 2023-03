Sin castigo, presuntos abusos de secta a estudiantes de UANL

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León denuncian abusos físicos y sexuales por parte de una presunta hermandad estudiantil y afirman que personal de la escuela guarda silencio ante ellos, e incluso tienen complicidad en los mismos.

Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lleva más de dos años denunciando públicamente una agresión sexual, que sufrió en 2020 dentro de instalaciones de una hermandad estudiantil de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Juan Manuel denunció que la agresión sexual que sufrió en 2020 fue dentro del cubículo de los Tunos, una hermandad estudiantil en el edificio de Difusión Cultural de la Facultad.

Después de eso, mi vida no volvió a ser la misma, pero pues para la de ellos sí.

Video: Presunta Hermandad Viola a Joven en Universidad de Nuevo León Según su testimonio fue sometido a abuso físico, verbal y sexual por 15 personas de diferentes facultades durante su horario escolar, con la complicidad y el silencio de algunos compañeros y personal administrativo.

Cuando se acaban estos hechos, agarran mis pedazos de ropa interior, limpiaron todo, aseguraron todo y se llevaron todo en una bolsa negra. Me fui corriendo, ni siquiera hablé con nadie, no me acerqué con ninguna autoridad, ni siquiera había guardias en el lugar, estaba desprotegido y ya estando en el metro pues intenté quitarme la vida. Antes de cometer este hecho me puse la camisa, y me hizo sentir más seguro.

Juan Manuel relata que después de la agresión, su vida nunca volvió a ser la misma y decidió exiliarse voluntariamente de la Universidad.

Cabe la casualidad que mis maestros son los mismos administrativos que supieron de mi caso. Siguen en activo y entonces no está nada padre estar reviviendo esto. Yo únicamente iba por meramente aprender, es lo que yo quería y terminó en esto.

El estudiante también señala la existencia de una especie de secta en la universidad, presente en diferentes facultades y conocida por los alumnos, donde se realizan prácticas de abuso sexual y que una maestra se ofreció a ayudarlo, pero también fue afectada.

Yo creo que hasta cierto punto las novatadas están bien, pero como jugando vaya. Si me molestaban, diría que eso me formó mi carácter.

Otra de sus compañeras así lo narró:

Cuando terminé de entender todo lo que le había pasado a mi compañero Juan, sí me dio mucha impotencia porqué dejaron ahí el caso nada más.

Otro estudiante comentó al respecto:

La Uni sí tiene mucho eso de que, uno reporta algo en línea y hacen como que le dan seguimiento, pero no hacen nada. Uno puede seguir viendo a los mismos estudiantes, los mismos acosadores maestros aquí mismo en los planteles.

En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León emitió un comunicado el pasado 3 de marzo señalando que:

Las sanciones impuestas a los alumnos, y exalumnos de ambas facultades FACDYC y FIME, así como los respectivos instructores de Tuna: suspensión por un año de los derechos académicos a los alumnos involucrados y suspensión de tres años a los derechos académicos y administrativos a los exalumnos y personal administrativo participantes.

Pero la denuncia de Juan Manuel ha generado tal revuelo en redes sociales que muchos usuarios exigen que se tomen medidas y se investigue a fondo el caso.

"Ellos no son la autoridad para andar dando sentencias, ellos deben de gestionarlo hacia el exterior. Aparte eso fue como darles vacaciones, más que un castigo. Yo optaría por que se invaliden sus cédulas porque eso no lo hace un profesionista, eso de encubrir las cosas no está bien. Ellos no quieren que nadie vea eso son cosas que desprestigian su facultad, y si la quitan la volvemos a poner hasta que se logre justicia. A mí no me creyeron cuando intenté denunciar yo fui discriminado por el hecho de ser hombre, porque piensan que por ser hombre no pasa por estas cosas", concluyó Juan Manuel.

Con información de Víctor Diego y el equipo de N+ Media

