Ondas Tropicales 18 y 19 Provocan Lluvias en Gran Parte de México

La onda tropical número 19 sobre la Península de Yucatán y la onda tropical número 18 sobre las costas del Pacífico central mexicano, generan lluvias en gran parte de la República Mexicana.

En los puertos de Yucatán, alrededor de 15 mil lanchas permanecen varadas, afectando las labores de más de 12 mil 500 pescadores quienes no han podido trabajar debido a las intensas marejadas, vientos de más de 50 kilómetros por hora y actividad eléctrica.

Económicamente nos afecta mucho porque no podemos trabajar, dependemos de la pesca y ahorita no se puede salir”, dice José May, pescador.