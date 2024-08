Pelea en Cereso de San Francisco Kobén, Campeche, Deja Nueve Lesionados

Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén, en Campeche, protagonizaron una pelea que dejó un saldo al menos nueve lesionados.

En redes sociales, el director de Comunicación Social del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab, confirmó la pelea en el penal de Kobén y aseguró que no se trató de un motín y que no hubo internos muertos.

El funcionario pidió a los ciudadanos seguir fuentes oficiales y no dejarse llevar por información errónea en algunos medios.

Según familiares de los internos, la riña inició luego de las 17:00 horas del domingo, cuando un interno hirió a otro con arma blanca lo que desató el enfrentamiento entre los reos.

Los familiares de los internos que se encontraban de visita tuvieron que ser desalojadas del penal.

"La verdad estoy preocupado porque yo vine a visitar a mi familiar que está aquí en el penal, cuando se escucharon detonaciones, varias detonaciones, empezó a llegar la policía, porque dicen ahí, sacaron a los familiares que estaban ingresando", narró un familiar de uno de los internos.

