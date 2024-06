Playitas, Comunidad de Michoacán en Disputa por Grupos Criminales

En Michoacán, la lucha entre cárteles obligó a las autoridades electorales a cancelar la instalación de 11 casillas, durante la jornada electoral del pasado 2 de junio, ante la falta de condiciones de seguridad.

Una de esas casillas tenía que instalarse en la comunidad Playitas, municipio de Tumbiscatío, donde grupos criminales llevan meses quemando viviendas y aserraderos, ante la falta de recursos de la autoridad local que solo tiene siete policías a su disposición.

Un habitante de Playitas explica que tuvieron que salirse pues todas las casas son de madera y muy fácil de quemarse.

La comunidad de Playitas, en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán, quedó parcialmente quemada. Los cárteles que se disputan esa parte de la sierra utilizan drones con bombas y minas explosivas, las cuales han causado el incendio de hogares y automóviles de docenas de habitantes.

Gilberto Vergara, sacerdote en Aguililla, Michoacán, indica que las casas en la comunidad de Playitas poco protegen a sus habitantes de los ataques de los grupos armados.

El fuego causado por los explosivos no solo consumió casas y autos, también aserraderos.

Por su parte, Gregorio López, sacerdote en Michoacán explica que esa población es bastión de Los Templarios.

Los habitantes en Playitas viven de la extracción de madera. En la comunidad, hay varios terrenos donde almacenan la tablas y algunas de estas bodegas también lucen calcinadas.

En tanto, Apolonio Ureña, presidente municipal de Tumbiscatío, Michoacán refiere que del total de la familias que habitaban Playitas solo quedan entre ocho o nueve familias.

El sacerdote en Aguililla, Gilberto Vergara, asegura que existe una lucha de grupos por esa localidad.

La entrada a Playitas, una comunidad donde se estima viven unas 326 personas, es la parte más impactada por la lucha de cárteles. Además de los impactos de bala en distintas construcciones y autos, también se observan que están calcinados los llamados monstruos, que son las camionetas blindadas artesanalmente que usan los grupos armados.

Habitantes de Playitas en Tumbiscatío explican lo triste que se ve ahora el pueblo con la poca gente que queda viviendo ahí.

Tristemente, luce fantasma, fantasma, como le dijera triste, triste (…) ahorita habemos poquitas personas. Están cerradas las escuelas, no hay, no hay, cuando empezó todo esto había maestros dando clase, y les tocó salirse al momento. ¿Tiendas cerradas? Todas, todas

Playitas se encuentra en el centro de Tumbiscatio y de la sierra michoacana, sus caminos conectan con la costa y con la región de Tierra Caliente, rutas estratégicas para los grupos del narcotráfico.

El gobierno de Tumbiscatío únicamente tiene siete policías municipales, como lo refiere su presidente municipal, Apolonio Ureña.

Sobre esta situación, sus habitantes solicitan apoyo, porque no hay médicos ni medicinas. Piden que no los abandonen.

En verdad, estamos viviendo una pesadilla increíble que nunca, ni siquiera en sueños la hemos tenido. Que no nos dejen abandonados (…) no tenemos doctores, no tenemos una pastilla, no tenemos nada, nada, nada tenemos