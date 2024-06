Pobladores de Bacalar Defienden sus Tierras del Asedio del Crimen para Robarlas

En la zona de Bacalar, Quintana Roo, pobladores de comunidades cercanas a los desarrollos turísticos denuncian que el crimen organizado busca apoderarse de sus tierras asediándolos.

Y aunque muchos han decidido abandonar sus hogares para escapar de la violencia, quienes no se rinden piden apoyo a las autoridades para defender lo poco que les queda.

En mayo pasado, en el ejido El Gallito, en Bacalar, a 100 kilómetros de la turística laguna de ese municipio, ante los ataques de los criminales, familias se fueron escoltadas por el Ejército mexicano.

En ese poblado quedaron solo 20 habitantes que buscan defender su territorio, luego de que el pasado 13 de junio, un grupo armado ingresó a la comunidad disparando, incendió casas y autos, y asesinó a una persona.

Noticia relacionada: Fotógrafa Argentina es Hallada Muerta en el Mar de Quintana Roo. ¿Qué le Pasó?

"Yo estaba acostado aquí en esta cama cuando me despertaron los impactos y ya fue que salí corriendo", detalló uno de los pobladores al mostrar las marcas de las balas que quedaron en su hogar y señaló que el responsable es el grupo de Caborca, que busca robar sus propiedades, ranchos y ganado.

Los asedios, de acuerdo con el mismo poblador, comenzaron en noviembre de 2023, primero levantaron a cinco personas en diferentes ejidos en una noche, y de esos solo aparecieron tres vivos y dos muertos.

Detalló que tienen más de 40 años de radicar en ese lugar donde crecieron todos sus hijos, sin embargo, entre lágrimas, narró que a su hija mayor la mataron en Bacalar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene ubicado que el Cártel de Caborca, encabezado por José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, tiene presencia en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, según un documento de 2022, filtrado por el grupo de hackers Guacamaya.

En octubre de 2023, la Fiscalía de Quintana Roo investigó por un soborno a tres policías ministeriales que detuvieron y liberaron en Tulum a una persona armada, señalada en medios de ser José Gil Caro Quintero, lo que quedó grabado en un video.

No obstante, días después, la propia fiscalía estatal dijo que en un estudio facial la persona liberada no coincidía con las facciones del capo.

El pasado 20 de junio, En Punto pudo ver el cadáver de una persona que horas antes había sido abandonado en la entrada del ejido El Gallito junto con una manta con amenazas a los pobladores.

El cuerpo no tenía custodia alguna, y se vieron ponchallantas, maderas con clavos y autos incendiados tapando el camino.

Tras los últimos hechos, la Secretaría de Marina y la policía estatal han acudido a la comunidad de manera intermitente, mientras que los pobladores dicen que seguirán defendiendo sus hogares.

No nos hemos querido ir porque a dónde vamos a ir, y ese es el coraje de ellos que nos han venido a espantar y no nos hemos querido ir. No les vamos a dejar lo poquito que se ha logrado a esos malandros