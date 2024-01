Después del Desayuno y en Pijama: Así Fue la Fuga de 24 Niñas de Casa Hogar en Morelia

En Morelia, Michoacán, 24 niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años escaparon este sábado de una casa hogar del DIF local porque, dicen, los cuidados que reciben ahí no son los óptimos.

Afortunadamente, todas fueron ubicadas sanas y salvas. Ahora se investigan los motivos por los que decidieron escapar.

Las menores se fugaron el sábado de la casa hogar 'Gertrudis Bocanegra', en la colonia Lázaro Cárdenas, de Morelia, después del desayuno y la mayoría lo hizo en pijama.

Lizeth Hernández, coordinadora de los Centros de Asistencia de La Casa Hogar, señaló:

La policía de Morelia montó un operativo especial para hallarlas.

Conforme pasaron las horas, fueron localizadas algunas de ellas: 14 caminaban solas en calles de la colonia J. Mujica, a menos de cuatro kilómetros de la casa hogar.

Juan Pablo Alarcón Olmedo, Comisario de Morelia, reiteró:

Más tarde las otras adolescentes regresaron por su cuenta.

Juan Carlos Oseguera Cortés, subsecretario de Gobierno, insistió:

Solo una menor no regresó. Fue identificada como Gloria Sofía, de 15 años. Tras emitirse la Alerta Amber, este lunes se tuvo información de su paradero.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señaló que se encuentra con su papá.

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que se investiga la fuga, pero que según las primeras declaraciones de las menores recibían una mala atención, aunque los encargados del lugar rechazaron estos dichos.

Es una casa hogar que está en manos del DIF del estado. Las voces de esos pequeños se manifestaron en dos vertientes: una, la mala calidad de los alimentos, y dos, el no, no maltrato, pero no se sienten bien atendidos por parte de la dirección nueva