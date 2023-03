¿Por qué Enfrentaron Ciudadanos a Militares en Tamaulipas?

Elementos del Ejército fueron agredidos por un grupo de personas que los acusan de haber asesinado a cinco jóvenes la madrugada del domingo. Una serie de videos muestran cómo al menos dos militares son embestidos, mientras que otro soldado responden con disparos al aire y al piso.

Te recomendamos: Acusan al Ejército de Matar a 5 Jóvenes en Nuevo Laredo

Familiares de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se enfrentaron a militares tras el ataque ocurrido cerca de las 4 de la mañana del domingo, cuando los jóvenes que iban en una camioneta blanca fueron atacados a tiros, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez, en la colonia Manuel Cavazos Lerma.

Según las primeras informaciones, los jóvenes habían salido de un antro y uno de ellos, Gustavo Ángel Suárez Castillo, de nacionalidad estadounidense, llevaba a sus amigos de regreso a sus casas.

Las víctimas fueron identificadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, dueño de la camioneta, así como Luis Gerardo Silva Ramos, quien se reporta grave en el hospital.

La madre de Wilberto Mata señaló que su hijo tenía 24 años y no andaban armados.

El Comité documentó:

El padre de Gustavo Ángel reclamó así a los militares la muerte de su hijo:

Quiero a mi hijo, somos americanos, no se llevaron nada, no tenían armas, tenía 21 años

Un periodista de Nuevo Laredo resultó lesionado y electrocutado cuando registraba el enfrentamiento. Además, algunas personas que grababan denunciaron que los militares destruyeron sus celulares.

Los padres de Luis Gerardo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación en Nuevo Laredo, en la que consta que su hijo se encuentra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Especialidades y que elementos castrenses atentaron contra su vida.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, informó que cuando llegó al lugar un grupo de militares le ordenó que grabara la agresión a uno de sus compañeros, le dieron manotazos, le tiraron el teléfono celular e intentaron arrollarlo con una camioneta militar.

De acuerdo a la información que hemos solicitado a la Fiscalía General de la República, no hay armas, no hay cargadores, no hay municiones, no hay drogas, es decir, no hay ilícitos