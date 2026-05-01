Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, Pide Licencia Temporal ¿Quién lo Sustituye?

En una sesión extraordinaria la noche de este viernes el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, quien no estuvo presente en la sesión, pidió licencia temporal del cargo, por 10 días.

Tras su aprobación, ocupará su lugar Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como síndica de este municipio.

Ana Miriam Ramos Villarreal, alcaldesa provisional de Culiacán. Foto: N+

Las autoridades de Culiacán aseguran que continuará el trabajo de manera normal, que no se descuidará ningun área de trabajo y que esta licencia que pidió el alcalde, podría extenderse por mucho tiempo más, hasta por 6 meses y de lo cual se tendrá que dar noticias al Congreso del estado.

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