Primer Mujer Bombera de Chihuahua Cumple 23 Años de Servicio

Hace 23 años Gabriela Ivonne, se convirtió en la primera mujer bombera en el estado de Chihuahua.

Te recomendamos: Bomberos de Ciudad Juárez Juntan Juguetes Para Comunidades

“Mi labor es despachar las unidades de emergencia según lo requiera el servicio y distribuirlas de acuerdo a como se vaya necesitando. Y según vaya fluyendo la carga de trabajo, asignar las unidades correspondientes en los distintos servicios que tiene el departamento de Bomberos”, explicó Gabriela Ivonne Alire García, bombera y abogada.

Durante este tiempo ha trabajado con los bomberos y en los últimos tres años ha sido la coordinadora de las unidades de emergencia, a través de Plataforma Escudo Chihuahua.

Hace unos años Gaby decidió superarse y estudiar la licenciatura en derecho y ahora es abogada.

“Mi esposo también es bombero, así que platicamos sobre la oportunidad que se me estaba brindando en una de las universidades del estado para poder cursar la licenciatura en derecho. Hablamos sobre las posibilidades de que él me apoyara con esta situación, lo vimos viable y me aventuré… con el apoyo de él pude lograr concluir, después de cuatro años, la licenciatura en derecho”, explicó Gabriela Ivonne Alire García, bombera y abogada.

Compañeros bomberos reconocen superación de Gaby

Gabriela tiene tres hijas y siempre ha buscado superarse y esto es reconocido por sus compañeros bomberos.

“Pues magnífico, un ejemplo claro de que nos podemos superar día a día. Ella se propuso hacer esa carrera y pues hoy en día ya lo logró afortunadamente. Bien por ella, porque nos motiva y varios deberíamos seguir su ejemplo”, precisó Ricardo García, bombero de la ciudad de Chihuahua.

Gaby espera jubilarse como bombera, pero también ejercer la carrera que terminó apenas el pasado 13 de octubre en la Universidad Regional del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

“Seguro que sí, ya nos estaremos viendo por ahí en la ciudad judicial”, aseguró Gabriela Ivonne.

Actualmente unas 40 mujeres trabajan como bomberas en la capital Chihuahua y también en Ciudad Juárez, pero Gabriela es la primera en terminar una carrera universitaria luego de combinarla con su empleo en el Departamento de Bomberos.

Con información de Francisco Javier Carmona

HVI