¿Qué Relación Tenían Martín García Corrales 'El Tano' y 'El Mayo' Zambada con el Fentanilo?

El pasado fin de semana se registraron al menos 12 homicidios dolosos, en hechos distintos, en el estado de Sinaloa, donde una de las víctimas fue Martín García Corrales, ‘El Tano’.

El sábado fueron localizados los cuerpos, con huellas de violencia, de 3 personas en un camino de terracería en el municipio de Elota al sur de Culiacán.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Martín y José Ricardo García Corrales, hermanos de Sonia Estela García Corrales, dirigente municipal del partido sinaloense que Héctor Melesio Cuén fundó hace 12 años.

Martín García Corrales, alias ‘El Tano’, era buscado por autoridades estadounidenses que ofrecían una recompensa de hasta 4 millones de dólares. Lo acusaban de conspiración para importar fentanilo. El departamento de estado lo identificó como colaborador cercano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Actualmente también ofrecen una recompensa por la misma cantidad contra otro de sus hermanos: Leobardo García Corrales, alias ‘Leo’.

Autoridades gubernamentales, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el presidente López Obrador hicieron un llamado a la paz.

Deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia, esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación.