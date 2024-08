Asesinan al Rapero 'Biseo', a Bordo de Lujoso Porsche, en Ciudad Juárez

Se dio a conocer que fueron ejecutados dos hombres, a bordo de un lujoso Porsche negro en una exclusiva zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno sería el rapero Biseo.

Los primeros reportes policiacos mencionan que una de las víctimas fue identificado como Miguel Amador Zubía Martínez , quien era conocido como el rapero Biseo.

El vehículo fue rafagueado con armas R-15 en el fraccionamiento Campestre.

Se ha mencionado que tenía antecedentes criminales tras ser arrestado en 2018 por posesión de drogas.

Amigos y familiares del rapero Miguel Amador Z. M., conocido como Biseo, lamentaron el asesinato. Así lo escribió César Omar en su perfil de Facebook.

Hoy mi corazón me lo partieron en dos pedazos, cuando me dieron la noticia que te fuiste y creo que jamás volveré a ser el mismo. Hermano estuve contigo en tus cumpleaños, en tus derrotas, nunca me imaginé esto y no sabes la rabia que tengo, por otra parte, ya estás con nuestro papá y siempre seremos tres. Tengo mi corazón destrozado, te amo, un fuerte abrazo hasta el cielo. Ya ibas a cumplir años este mes y te me fuiste. Te amo Miguel Zubia