¿Cuándo Hay Registro a la Tarjeta Rosa Guanajuato en 2026? Fechas para Solicitar Apoyo de $3,000

Hay cambios en la Tarjeta Rosa Guanajuato para 2026. El Gobierno de Guanajuato dio a conocer las nuevas reglas de operación para este apoyo social de tres mil pesos que se entrega a mujeres. Por lo que en N+ te compartimos cuáles son los requisitos para hacer el registro vía app y las fechas clave del proceso.

La gobernadora Libia Denisse Garcia Muñoz Ledo y la secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador ofrecieron un mensaje en redes sociales en el que confirmó que continúa la Tarjeta Rosa para mujeres, misma que entrará en una segunda etapa que contempla una app para el celular.

Es decir que si actualmente cuentas con la Tarjeta Rosa, debes hacer un nuevo registro, toda vez que ese plástico perderá validez. Además, es muy importante que retires tu dinero a más tardar el 31 de enero, de lo contrario lo perderás.

¿Cuándo es el Registro a la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026? Requisitos

De modo que si estás interesada en recibir este apoyo de 3,000 pesos debes estar atenta al registro que se realizará durante los meses de febrero y marzo. Toda vez que éste debe realizarse a través de la app Tarjeta Rosa.

Además, a partir de este año la Tarjeta Rosa estará banderizada y tendrá un NIP impreso, además de facilitar la activación para su uso.

Entre otros cambios propuestos para este año, las beneficiarias de la Tarjeta Rosa podrán designar a un beneficiario, quien continuará recibiendo el apoyo, en caso de fallecimiento del titular.

Por lo que si estás interesada, debes saber que este apoyo económico de tres mil presos estará disponible para mujeres de 25 a 45 años de edad que son madres de familia, que hagan su registro vía app. Aunque no son los únicos beneficios, también tendrán acceso a asistencia dental, nutricional. Vial, funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

Requisitos

Teléfono Celular para descargar App

Identificación Oficial Vigente

Acta de Nacimiento de tu Hijo Registrado

Comprobante de domicilio

Copia del INE del Beneficiario Designado en caso de fallecimiento de la Beneficiaria Principal

Fechas clave en trámite de Tarjeta Rosa Guanajuato 2026

Si estás interesada en este apoyo económico, ten en cuenta que estas son las fechas clave en el proceso para ser beneficiaria de estos 3,000 pesos.

Registro a Tarjeta Rosa Guanajuato - Febrero y Marzo 2026

Entrega de Tarjeta Rosa Guanajuato - Abril y Mayo

Primer Depósito del apoyo por 3,000 pesos - Junio 2026

Segundo Depósito del apoyo por 3,000 pesos - Noviembre 2026

La secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador dio a conocer que para aquellas mujeres que por alguna razón no se puedan inscribir en febrero o marzo, habrá un periodo extraordinario en julio 2026. Y sólo en este caso se hará el depósito retroactivo de 6,000 pesos, por el periodo de junio y noviembre.

