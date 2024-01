UDG: Así Puedes Consultar Resultados del Dictamen de Admisión a Licenciatura 2024-A

La Universidad de Guadalajara (UdG) dio a conocer los resultados del dictamen de admisión a licenciatura correspondiente al calendario 2024-A y a continuación te decimos cómo consultarlos.

Desde este lunes 8 de enero de 2024 a las 00:00 horas, los y las aspirantes al nivel superior pudieron consultar si fueron aceptados a la casa de estudios jalisciense.

¿Cuándo inician las clases en la UdG?

El inicio de clases para nivel superior en la Universidad de Guadalajara se realizará el próximo lunes 15 de enero de 2024, por lo que los estudiantes que hayan sido aceptados deberán apurarse a hacer los trámites de ingreso, ya que los cursos de inducción son de carácter obligatorio.

¿Dónde consultar resultados de la UdG?

Si realizaste el examen en noviembre de 2023, a partir de hoy puedes consultar el dictamen sobre si fuiste seleccionado a licenciatura en la Universidad de Guadalajara (UdG), siguiendo estos pasos:

Accede al sitio oficial de la UdG: escolar.udg.mx/ Da clic en el botón que dice 'Consultar el Dictamen 2024-A' Ingresa tu número de aspirante, fecha de nacimiento y contraseña

Ahí, te aparecerá el resultado sobre si fuiste seleccionado. También puedes buscar tu número de aspirante en esta lista en el dictamen en la Gaceta de UdG. Si no apareces en el listado, se debe a que no cumpliste con un paso del procedimiento como: el no efectuar el pago, no presentarse al examen, no subir foto, firma o huella, entre otros.

¿Qué hacer si fuiste seleccionado en la UDG?

Las personas que haya sido aceptadas por la Universidad de Guadalajara deberán presentarse en la coordinación de control escolar del Centro Universitario al que resultaron admitidos para obtener información sobre el proceso a seguir para ser registrados a los cursos de inducción.

Si el estudiante no se presenta o no cumple con los tiempos, actividades y procedimientos establecidos, la universidad entenderá que renuncia a su derecho de ser registrado a los cursos de inducción y el dictamen obtenido quedará sin efecto.

