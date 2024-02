Revendedor de Roscas del Costco Ahora Vende Ceviche y Pastel de Mango

Jesús “A Mi Estilo”, un revendedor de roscas del Costco que se hizo viral durante el Día de Reyes, sigue haciendo de las suyas en redes sociales. El emprendedor originario de Mexicali ahora anunció que ha comenzado a vender ceviche y a revender pastel de mango del Costco.

Jesús, el mexicalense viral por defender la reventa de roscas

En medio de la polémica por la reventa de roscas del Costco en enero del 2024, Jesús se hizo viral por un video que compartió desde su cuenta de TikTok, donde defendía que revender productos de dicha tienda para mayoristas era legítimo.

En un siguiente video señaló que las ventas habían sido malas este año debido a las críticas que recibieron los revendedores en redes sociales.

Sin embargo, esta mala racha no desanimó a Jesús. Pronto comenzó a compartir las ideas para negocios. Igualmente, se acostumbró a responder a las críticas recibidas.

El tiktoker incluso amenazó con demandar a aquellas personas que, a su parecer, se había aprovechado de su imagen durante los días más álgidos de la polémica.

Jesús ahora vende ceviche

A través de TikTok, Jesús compartió que sigue buscando oportunidades para sus negocios. En un video reciente, el mexicalense compartió que ahora vende ceviche. Al respecto escribió:

Ando vendiendo ceviche en 250 el litro. La neta me sale bien bueno.

Jesús, revendedor de Mexicali, ahora vende ceviche y pastel de mango. Foto: TikTok @jesusamiestilo

El comerciante también contó que sigue revendiendo productos del Costco. En esta ocasión dijo que vendía pasteles de mango en 500 pesos cada uno.

Vayan haciendo sus pedidos. Pastel de mango en 500. Baratos para que se vendan rápido.

No obstante, los usuarios de TikTok no han sido amables con los negocios de Jesús. Algunos aún se burlan del infortunio que vivió durante enero con las roscas de reyes. Otros más le dicen que esos no son trabajos legítimos.

“Ya, bro, no das risa, incluso das lástima. Póngase a jalar”, escribió un usuario. Otros le reclamaron que estaba vendiendo los pasteles al doble de su precio original. Sin embargo, las críticas no han desanimado a Jesús, quien sigue ofertando sus productos por TikTok.

