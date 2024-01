No Fue Negocio: Revendedor Remata Roscas porque No Vendió Ninguna

La reventa de roscas de reyes del Costco fue uno de los temas virales más importantes en este inicio de año. En Internet se debatió largamente si era correcto o no que se este pan se revendiera en las calles y redes sociales. Pero no todos hicieron negocio, tal fue el caso de un comerciante que compartió desesperado que no vendió ni una rosca.

Revendedor “remata” roscas en Hidalgo

A través de Facebook, un revendedor originario de Hidalgo compartió que no había conseguido vender las roscas de reyes que adquirió en Costco. Según escribió, las “remataba” al precio en que las había comprado: 550 pesos.

Se me quedaron todas las roscas, apoyen raza, las remato a precio de Costco, en $550 c/u

La publicación generó decenas de burlas, pues los usuarios consideraron que “rematar” un producto en definitiva no es venderlo al mismo precio en que se vendía en el supermercado. “Lo bueno que es remate”, escribió de forma irónica un usuario de Facebook.

Rosca de reyes “rematada” en Marketplace. Foto: Milenio | Facebook

Revendedores no consiguieron colocar todas las roscas

En redes sociales han surgido testimonios de revendedores que no consiguieron vender todas las roscas de reyes que adquirieron en la tienda mayorista. Tal fue el caso de Jesús, un comerciante de Mexicali que admitió en TikTok que culpó a las críticas del Internet por sus bajas ventas. En un video explicó:

La neta sí me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate. Yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar y pues sí, todavía nos quedan varias

Días antes, se había vuelto viral por responder a las críticas hacia los revendedores.

No entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso, si uno le busca; todo es trabajo, mientras no robe, todo es trabajo

