¿Perdió la Fe? Sacerdote Corre de Misa a Mamá y Bebé por Hacer Escándalo

¿No aguantó? Así captaron el momento en el que un sacerdote corrió de la iglesia a una mamá y su bebé porque hacían mucho ruido durante la misa.

A través de redes sociales se dio a conocer el video que muestra cómo la mujer y su hijo fueron “regañados” por el padrecito.

Noticia relacionada: ¿Para No Reprobar? Estudiantes Acuden a Bendecir sus Útiles y Mochilas para el Regreso a Clases

En las imágenes se observa a la joven madre cargando a su hijo, el cual está bastante inquieto, por lo que hace ruido y llora.

Debido a que no logra calmarlo ni ella o su esposo, el sacerdote voltea en diversas ocasiones para observar a detalle la situación.

Aunque decide continuar con la ceremonia, el ruido del bebé no cesa, lo que provoca que el sacerdote pida al coro que se detenga.

Con una señal de que salgan del templo, el padre pidió a la madre que abandonara el lugar.

Esto enfureció a la joven, quien no dudó en reclarmarle:

Dicha referencia fue el motivo para que el religioso le respondiera que no se trataba de un acto en el que los niños fueran protagonistas.

Sin embargo, esto causó más enojo en la mamá, quien aseguró que no iba a salir del templo porque en ningún lugar dice que los niños no son bienvenidos a la Casa de Dios.

Cuando usted me diga que a la casa de Dios no pueden entrar los bebés me salgo. No voy a poner atención a sus palabras. Por padres cómo usted es que la gente deja de venir a las iglesias. No voy a sacar a mi hijo. Voy a tomar misa, le guste a quien le guste