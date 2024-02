Salgado Macedonio Rechaza Mediación de la Iglesia para Paz en Guerrero

El senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, aseguró que en Guerrero la gobernadora es su hija, y advirtió que la Iglesia no se debe meter en asuntos de gobierno a raíz de la propuesta de obispos de mediar con grupos criminales.

Cero Iglesia Católica en asuntos de gobierno, cero. En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Ya no sabemos a quién representan y no les vamos a pedir. La gobernadora se llama Evelyn Salgado Pineda, no hay más gobernadores que ella y por lo tanto la responsable de otorgar la seguridad en Guerrero, es la gobernadora.